بدء اختبارات المواد الأساسية بـ«الثانوية العامة».. والطلاب عن «اللغة العربية»: سهل

انطلق أول امتحانات الثانوية العامة فى المواد الأساسية، اليوم، بمادة «اللغة العربية»، التى أداها طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ورقياً بنظام أسئلة يعتمد على البوكليت، والإجابات تكون فى «البابل شيت»، وشمل 60 سؤالاً جميعها اختيار من متعدّد، مخصّص لها 80 درجة.

وعبّر طلاب عن سعادتهم من سهولة الأسئلة إلا من بعض الأجزاء التى تقيس مهارات تفكير خاصة، وقال محمد إسماعيل، طالب فى الصف الثالث الثانوى، بمدرسة السادات بمدينة الإسماعيلية، إن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، وكان سهلاً على المتفوق، مستطرداً: «الوقت كان مناسباً لكن بعض النقاط قد تحتاج إلى تفكير طويل نسبياً، وهو ما يميز المتفوق عن الطالب المتوسط»، مشيراً إلى أن النحو كانت به بعض النقاط الصعبة.

وقال طارق خالد، طالب فى المدرسة نفسها: «الامتحان كان سهل لكن محدش عارف هو جاوب صح ولا خطأ، الأسئلة كان فيها بعض الغموض»، مشيراً إلى أن معظم الطلاب لديهم حالة من الرضا عن الامتحان، مضيفاً: «معظم الطلبة لديهم رضا بشكل كبير عن الامتحان، معتبرينه بشرى خير للامتحانات المقبلة لعدم وجود تعقيد فى الامتحان، كما فى بعض امتحانات الأعوام الماضية».

فيما اشتكى بعض الطلاب من صعوبة بعض النصوص فى الامتحان، إضافة إلى بعض النقاط فى النحو. وقالت ياسمين سعد، طالبة فى مدرسة 25 يناير، إن الامتحان كان فى مجمله جيداً، عدا بعض النقاط، مشيرة إلى أن اللجنة شهدت حالة من الهدوء فى اليوم الثالث للامتحانات، مما ساعد الطالبات فى أدائها بشكل جيد.

«التعليم»: ضبط حالات «غش» بـ10 محافظات بينها محاولات تصوير ونشر الامتحان عبر الإنترنت باستخدام «ساعات وموبايلات»

وتداولت جروبات الغش الإلكترونى عبر تطبيق «تليجرام»، أجزاء من أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية، وذلك بعد دقائق من بدء الوقت الأصلى للامتحان.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أن الغرفة تلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد 12 حالة غش، حيث قامت غرفة العمليات المركزية من رصد 7 حالات غش بمحافظات (قنا، المنيا، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القاهرة، سوهاج) باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، وقد تم التحفّظ على الهواتف المستخدَمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت غرف العمليات المحلية، 5 حالات غش، الحالة الأولى والثانية فى محافظتى (القاهرة وأسوان)، باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، والحالة الثالثة لحيازة ساعة إلكترونية فى الغربية، وحالتان لحيازة الهاتف فى (الغربية والأقصر)، وقد تم التحفظ على الأجهزة المحرزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين، كما رصدت الغرفة قيام طالبة بتمزيق كراسة الأسئلة الخاصة بها فى المنوفية.

وقالت غرفة العمليات: رصدنا وقوع حالتى إغماء للطالبتين (م. م. س) بإدارة كوم حمادة التعليمية بالبحيرة، و(س. ع. م) بإدارة بلقاس التعليمية بالدقهلية، كما تم رصد حالة هبوط للطالبة (ح. ط. ص) بإدارة المطرية التعليمية بالقاهرة، وتم نقلهن إلى المستشفيات بالمحافظات المذكورة، وعمل الإسعافات اللازمة، كما تم نقل كل من (ن. ر. م) مراقب بمدرسة الجلاء بإدارة بنى مزار التعليمية بالمنيا إلى مستشفى بنى مزار العام؛ لإصابته بإغماء وهبوط عام، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، كما تم نقل (ع. ا. م. ا)، مراقب بمدرسة الشهيد أحمد وحيد بإدارة غرب الزقازيق التعليمية بالشرقية إلى مستشفى الأحرار؛ لإصابته بأزمة قلبية، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، ونقل (ى. ا. أ)، مراقب بمدرسة النصر التجريبية لغات بطنطا بالغربية إلى مستشفى الجامعة؛ لإصابته بغثيان وهبوط بضغط الدم، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحانات، أنه تواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية قبل بدء الامتحان، واطمأن على وجود ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بالمحافظات. وشدد «حجازى» على أن جميع مراحل العمل بالامتحانات مؤمنة بالكامل، بدءاً من طباعة الأسئلة، ومروراً بنقلها إلى مراكز التوزيع ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، وسط أجواء جيّدة ومنضبطة ودون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

من ناحية أخرى، تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، أعمال امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة طه همام الرسمية لغات، التابعة لإدارة البساتين التعليمية، التى تضم 421 طالباً وطالبة، لمتابعة عملية دخول الطلاب للمدرسة، مروراً ببوابات التعقيم، وطالبهم بالالتزام بالعلامات الإرشادية لعملية الدخول لمنع التزاحم، كما تفقد بعض لجان الامتحان داخل المدرسة، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى ما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

وخلال زيارته للمدرسة طالب محافظ القاهرة، أولياء الأمور الذين جاءوا مع أبنائهم إلى مقر المدرسة بعدم التزاحم أمام اللجان، حفاظاً على سلامتهم، وتجنّب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية، خاصة أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لخروج امتحانات الثانوية على أفضل صورة.

كما طمأن «عبدالعال» أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم، مؤكداً أنه يجرى تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان. وأضاف المحافظ أن العاصمة أنهت استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه سيجرى تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وجميع العاملين بأعمال المراقبة والنظام، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار «عبدالعال» إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١٠٥٩٦٦ طالباً وطالبة، من ٣٣ إدارة تعليمية موزعين على ٢٩٧ لجنة، إضافة إلى لجنتين إحداهما بمستشفى ٥٧٣٥٧، منهم ٣١٣٢٣ طالباً وطالبة علمى علوم، و٢٠٧٤٧ طالباً وطالبة علمى رياضة، و٤٥٦٢٢ طالباً وطالبة أدبى، بإجمالى ٩٧٦٩٢ طالباً وطالبة، إضافة إلى ٨٣٠٤ طلاب بالمدارس الدولية.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة وجود المراوح بجميع اللجان، والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، وكذا على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى يتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير جميع سبل الراحة بها، مع التأكد من اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب، والتأكد من نظافة المحيط الخارجى لها، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية، وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان بالوجود الميدانى لكل رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حالياً للمدارس التى ستُقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار، وكذا التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتنظيم الحركة بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنباً لحدوث تكدسات، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين، وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، إضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحى والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكل الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد على ضرورة توفير مولد كهربائى بجميع مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أى طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

وعقب تفقّده اللجان التقى محافظ القاهرة مرة أخرى مع أولياء الأمور وطمأنهم على أبنائهم، وأنهم بدأوا أداء الامتحان فى جو هادئ، وتم توفير جميع عوامل الراحة لهم.

محافظ المنوفية يتفقد لجان الامتحانات ويوجه بتوفير الهدوء للطلاب

وتفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية المشتركة بمركز ومدينة تلا، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط ومتابعة الحالة العامة للجان.

واطمأن المحافظ على سير الامتحانات، موجهاً بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا وأدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة لانتظام سير الامتحانات، وذلك من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس والعمل على سرعة حلها فوراً، موجهاً بضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، كما شدد على أنه لن يسمح بأى تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام ومصلحة أبنائنا الطلاب.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 أول الأسبوع المقبل

على جانب آخر، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات «زراعى - صناعى - تجارى - فندقى»، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تمت بدقة، وتم تصحيح جميع الإجابات المكتوبة فى أوراق الإجابة لإعطاء كل طالب حقه كاملاً.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى الآن رصد الدرجات وبدء تجميع نتائج الطلاب، استعداداً لتجهيز قائمة أوائل الدبلومات الفنية، وعرضها على الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، استعداداً لاعتمادها رسمياً.

ولفت المصدر إلى أنه من المقرر إعلان النتيجة أول الأسبوع المقبل بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم، لافتاً إلى أنه سيجرى إعلان النتيجة على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى كما هو معتاد.

وأشار المصدر إلى أنه يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، بعد اعتمادها من وزير التعليم.