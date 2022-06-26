رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية اليوم: يحتاج وقتا طويلا للحل

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية اليوم، تباين بين السهل والصعب وأيضا المتوسط، فأسئلة الامتحان تنوعت وقاست مستوى كل طالب، ومدى فهمه لمخرجات التعلم في المقرر الدراسي، خاصة فرع النحو والبلاغة، وبعض أجزاء القراءة المتحررة، التي تخاطب الفهم وليس الحفظ والتلقين.

«تشابه بعض الإجابات».. هكذا جاء رأي الطلاب في امتحان اللغة العربية اليوم، فالأربعة اختيارات متشابه، موضحين في بث مباشر لـ«الوطن»، أن الامتحان اشتمل على بعض الأسئلة، التي تحتاج إلى تركيز وفهم في فرع الأدب والقراءة المتحررة والأدب.

رأي طلاب الثانوية العامة: يحتاج وقتا طويلا

اشتمل أيضا رأي الطلاب في امتحان اللغة العربية اليوم، على أن الامتحان اشتمل على العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى وقت طويل للإجابة عليها وفهم أفكارها، مؤكدين أنهم استفادوا من كتيب المفاهيم الذي وفرته وزارة التربية والتعليم خاصة في أسئلة النحو.

إجابة أسئلة النحو والنصوص في رأي الطلاب في امتحان اللغة العربية اليوم، كانت متشابهة في الاختيارات، حيث يوجد أكثر من اختيار صحيح.

امتحان اللغة العربية

امتحان اللغة العربية، عقد ورقيا صباح اليوم، بنظام البابل شيت في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، واشتمل على أسئلة اختيار من متعدد في جميع الأفرع، إذ أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات، والتقويم التربوي.

وفي سياق متصل، شكلت مديريات التربية والتعليم، غرف عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان في جميع اللجان بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس، والوقوف على أي مشكلات تواجه الطلاب والعمل على حلها، وشددت المديريات على مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.