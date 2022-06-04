رئيس جامعة الأقصر يتابع لجان امتحانات نهاية العام في كلية الفنون الجميلة

تفقد الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، صباح اليوم السبت، لجان امتحانات كلية الفنون الجميلة في يومها الأول، يرافقه الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة نحوها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

توفير الجو الملائم للطلاب أثناء الامتحان

وشدد رئيس جامعة الأقصر، خلال تفقده على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، والوقوف على مدى التزام الطلاب والقائمين على الامتحانات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن كافةَ العاملين على عملية الامتحانات مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، متمنيًا النجاح والتوفيق لكافة طلاب جامعة الأقصر، موجها بتوفير البيئة والجو المناسبين للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

وأدى طلاب كلية الفنون الجميلة، الفرقة الثالثة قسم الديكور شعبة عمارة داخلية مادة تصميم معماري، وشعبة فنون تعبيرية مادة هندسة المناظر، وقسم التصوير شعبة تصوير المادة طبيعة حية وكروكي، وشعبة تصوير جداري مادة مبادئ التصميم المعماري، قسم الجرافيك شعبة تصميم مطبوع مادة مناظر خلوية، وشعبة رسوم متحركة مادة مناظر، قسم النحت شعبة النحت الفراغي والميداني مادة نحت مباشر، شعبة الميدالية والنحت البارز مادة نحت مباشر.

الامتحانات تبدأ اليوم وتنتهي 5 يوليو المقبل

يذكر أن امتحانات نهاية العام انطلقت اليوم السبت 4 يونيو امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات بجامعة الاقصر، وتنتهي يوم 5 يوليو المقبل، وجاءت مواعيد انطلاق الامتحانات بالكليات على النحو التالي: 4 يونيو كلية الفنون الجميلة، و5 يونيو كلية الألسن، و9 يونيو كلية الآثار، 11 يونيو كليتي السياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات، و13 يونيو بكلية الطب.