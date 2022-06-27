تقدر بمليون و662 ألف.. ضبط مواد مخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، من ضبط عنصرين إجراميين، بحوزتهما كمية من المواد المخدرة تخطت قيمتها المالية الـ1.5 مليون جنيه، بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، إذ رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية «مقيمان بمحافظة القاهرة.. أحدهما يحمل جنسية أجنبية، وله معلومات جنائية»، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة «الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية»، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

ضبط عنصري الإجرام بمدينة نصر

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما كمية لـ«بودرة الكافيين»، وزنت 30 كيلوجرام تُستخدم في إعادة تدوير مخدر الهيروين وعقاري «ترامادول وكبتاجون المخدرَين»، وكمية لبودر «سودو إفيدرين»، وزنت 25 كيلوجرامًا تُستخدم في تصنيع مخدر الآيس «الشابو»، وكمية من الأقراص المجهولة وزنت 10 كيلوجرامات، وكمية لبودر الترامادول، و115 قرصًا لعقار التامول، و30 كبسولة مؤثرة لعقار «كميريكا»، و100 قرص مجهولة المصدر، ومبلغ مالي، هاتفا محمول، وميزان حساس.

المتهمان يؤيدان ما جاء بالتحريات

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1.662.000 مليون وستمائة واثنان وستون ألف جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.