عاجل.. سائق يُنهي حياة فرد أمن جراج هيئة النظافة في المريوطية

أنهى سائق حياة فرد أمن بجراج هيئة النظافة والتجميل بالمريوطية، إذ حاول سرقة سيارته المحجوزة بالجراج بعد احتجازها، لإلقائه مخلفات على طريق المريوطية، وخلال محاولة فرد الأمن منعه صدمه بالسيارة، ما أدى لمصرعه، وتم ضبط المتهم.

بداية الواقعة

تلقى العميد وائل الجابري، مأمور قسم شرطة الطالبية، بلاغًا بمصرع فرد أمن بجراج هيئة النظافة والتجميل في المريوطية، بإجراء التحريات، تبين أن مسؤلي المحافظة ضبطوا سيارة نقل لإلقاء سائقها مخلفات بطريق المريوطية، وتم حجزها بالجراج، وعقب ذلك حاول سائقها سرقتها، وخلال محاولة فرد الأمن الخاص بالجراج منعه اصطدم به المتهم، ما أسفر عن مصرعه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأُخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وجرى إحالته إلى النيابة للتحقيق.