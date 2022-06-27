مصرع سائق بطريق الكريمات بأطفيح.. والنيابة تصرح بدفن الجثمان

لقي سائق مصرعه، في حادث تصادم بطريق الكريمات في أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة عقب تلقيها بلاغًا من الأهالي.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الكريمات في أطفيح، وبعمل التحريات الأولية تبين تصادم سيارتي نقل؛ نتيجة اصطدام سيارة المتوفى من الخلف بالسيارة الأخرى، مما أسفر عن تهشم كابينة القيادة الخاصة بالسيارة الخلفية ومصرع قائدها.

وتم نقل جثة السائق إلى ثلاجة المستشفى العام وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

التحفظ على كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان

وأجرت النيابة العامة الفحص والمعاينة لمكان الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها، واستمع رجال المباحث لشهادة شهود العيان لمعرفة تفاصيل الحادث وكشف ملابساته، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية.

النيابة العامة تصرح بدفن الجثة

وصرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن جثة المتوفى في الحادث؛ لعدم وجود شبهة جنائية، كما استعجلت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

في سياق آخر، شهد طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة الجديدة، حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل؛ ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء، ونقل الجثث إلى المشرحة لحين تسليمهم لذويهم.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، تصادم أتوبيس وسيارة نقل، طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وهو ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف؛ لنقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء.