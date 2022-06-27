اليوم.. المالية تنتهي من صرف مرتبات يونيو 2022 للعاملين بالجهاز الإداري

تنتهي وزارة المالية، من صرف رواتب يونيو 2022 للعاملين والموظفين في 66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، اليوم، الإثنين الموافق 27 يونيو، بعد توقف الصرف بسبب الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت الماضيين.

انتهاء صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري اليوم

وتصرف وزارة المالية وفقاً لكتاب دوري صادر بنهاية مارس الماضي، مرتبات يونيو 2022 على مدار 5 أيام بدأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 يونيو، ثم تابعت الصرف يومي الأربعاء والخميس الماضيين على أن تنتهي اليوم من صرف المرتبات للعاملين بكافة الجهات والوزرات والهيئات التابعة للدولة.

ووفقا للكتاب الدوري، ناشدت وزارة المالية الهيئات والوزارات والإدارات التابعة للجهاز الإداري للدولة، بضرورة توجيه الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، تنفيذا للإجراءات الوقائية المتبعة عبر الحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

الوزارة تناشد العاملين عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وأشارت الوزارة في توجيهاتها للعاملين بكافة الجهات الإدارية إلى أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات فيروس كورونا.