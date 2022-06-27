نماذج مشرفة.. «دينا ودفينا» أوائل الجمهورية للدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع 2022

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع 2022، موضحًا بأن نسبة النجاح للعام الدراسي 2021- 2022، بلغت 90%، مشيرا إلى أنه سيجر تكريم أوائل دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع.

والدة الثالثة على الجمهورية للدبلومات الفنية: من صغرها متفوقة

وعند التواصل مع والدة الطالبة دينا جمال، الثالثة على الجمهورية للدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع 2022، القاطنة بمحافظة الجيزة، قالت بصوت يغلب عليه الفرح والسعادة، إن ابنتها مجتهدة ومتفوقة بشتى المراحل التعليمية منذ نعومة أظافرها، ومنضبطة لأقصى حد.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، بأن ابنتها، كانت سليمة حتى بلوغها الصف الثالث الإعدادي، ولكن من الغريب في الأمر بأن سمعها تأثر بالسلب في تلك المرحلة، لذا اضطرت الأسرة بأن تلتحق ابنتهم بمدارس الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع، خوفًا عليها من عدم اثبات الذات بالثانوية العامة، «ولكن علشان هي شاطرة من يومها فرحتنا بيها وطلعت من أوائل الجمهورية الحمدلله».

وأوضحت والدة «دينا» الثالثة على الجمهورية للدبلومات الفنية للصم والبكم، بأنها ترغب في الالتحاق بكليات التربية النوعية، أو المعهد الفني الصحي وخاصةً قسم الإحصاء، أو أي كلية من الكليات التكنولوجية الحديثة.

أسرة «دفينا» السابعة على الجمهورية للدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع

وعند التواصل مع أسرة الطالبة، دفينا سليمان شكري، القاطنة بمحافظة جنوب سيناء، قالت والدتها لـ«الوطن»، إن ابنتها ولدت سليمة، لا تعاني من أي عرض من أعراض ضعف السمع، ولكن عند بلوغها من العمر، سنة ونصف، حصلت على حقنة طبية ما، كانت هي السبب في ضعف سمعها، منوهة بأن الأسرة اتجهت لسماعات ضعف السمع لتقويتها.

وأضافت والدة «دفينا»، بأن ابنتها موهوبة منذ صغرها، فهي رسامة ماهرة، ومن قبل كرمتها المحافظة، والكنيسة أيضًا؛ نظرًا لموهبتها الفذة.

كليات تتناسب مع الدبلومات الفنية

وصرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يتنبي التحاق أوائل الدبلومات الفنية بأكثر من كلية تناسب تخصصاتهم بالتنسيق مع التعليم العالي حيث أنهم يلتحقون فقط بكليات التربية النوعية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا إلي امتحانات الدبلومات الفنية من الصم والبكم بلغ حوالي 972 طالبا وطالبة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.