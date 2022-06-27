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محمود مسلم

إيرادات فيلم top gun.. الأعلى على مستوى العالم في 2022

كتب:

وداد خميس
05:30 م | الإثنين 27 يونيو 2022
إيرادات فيلم top gun لتوم كروز

إيرادات فيلم top gun لتوم كروز

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن  إيرادات فيلم top gun للفنان العالمي «توم كروز» بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة الماضية، بعد بداية عرضه في دور العرض السينمائية العالمية.

إيرادات فيلم top gun

وتشهد إيرادات فيلم top gun لتوم كروز ارتفاعا كبيرًا حتى كسرت حاجز المليار دولار بعد شهر فقط من طرحه في السينمات العالمية على الرغم من عدم عرض الفيلم في الصين أو روسيا حتى الآن.

فيلم top gun يتفوق على الأفلام الأكثر دخل

وبعد تخطي إيرادات فيلم top gun للمليار دولار أصبح هو الأنجح والأكثر تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في عام 2022 متفوقًا على فيلم «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» الذي حقق الآن 947 مليون دولار، كما يعد الفيلم الأكثر نجاحًا في مسيرة توم كروز المهنية.

وحقق فيلم Top Gun: Maverick أرباحًا بلغت 474.7 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، ما يجعله الفيلم الأكثر ربحًا لهذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية.

إيرادات فيلم top gun تقترب من  فيلم Spider-Man

كما تجاوز فيلم top gun لتوم كروز إيرادات فيلم Mission: Impossible – Fallout عام 2018 الأعلى أجرا في شباك التزاكر العالمي، إذ حصد وقتها 792 مليون دولار.

وتقول مجلة Variety الأمريكية، إن الثناء النقدي والكلام الشفهي الممتاز يساعدان الفيلم على تحقيق هذه الأرقام العالية، وأنه يقترب من  الفيلم الأعلى ربحًا منذ فيروس كورونا المستجد فيلم Spider-Man: No Way Home الذي حقق 1.9 مليار دولار في شباك التزاكر العالمي عام 2021.

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بقلم وداد خميس