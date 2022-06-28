«القابضة للمياه»: لجان لرفع «الوصلات المسروقة» والعدادات المخالفة بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، عن تنفيذ حملات رقابية مكثفة لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع «الوصلات الخلسة» التي يلجأ إليها البعض هربا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات، وذلك بالتنسيق مع قطاع أبو حماد والإدارة العامة للوصلات.

تحرير بعض المخالفات للمعتدين على شبكات المياه والصرف الصحي

واعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها اليوم، قيام اللجنة بتمشيط عدد من القرى، حيث تم تحرير بعض المخالفات للمعتدين على شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تحصيل فواتير متأخرات من جانب عدد كبير من العملاء.

رفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

من جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في الشرقية، إلى أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى نستطيع القيام بدورنا على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الخط الساخن

وطالبت الشركة المواطنين، الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق التواصل مع الخط الساخن علي رقم 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، حيث سيتم التعامل مع كل البلاغات فورا.

حل مشاكل انقطاع المياه في فصل الصيف

كما وجّه رئيس الشركة قطاع كفر صقر، بإحلال وتجديد خط المياه المغذي لقرى دوش التابعة للوحده المحليه بحانوت مركز كفر صقر، إلى خط قطر 8 بوصه لحل مشاكل انقطاع المياه وخصوصا بفصل الصيف، ما يُسهم في رفع المعاناة عن المواطنين المقيمين بتلك المناطق.

وأكد استمرار الشركه في تنفيذ خطط الإحلال والتجديد لكافه المناطق وتوفير كافه الموارد والإمكانيات اللازمه لتنفيذ هذه الخطط على أكمل وجه ممكن مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني محافظة الشرقية.