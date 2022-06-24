مياه الشرقية: 47% نسبة تنفيذ أعمال محطة رفع الصرف «سوادة 2»

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الموقف التنفيذي لمشروع شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي «سواده1، 2» بمركز ومدينه فاقوس بتكلفه تتجاوز مائتي مليون جنيه.

الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامه العاملين

وأكد «عامر»، في تصريحات صحفية، ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع الشركة المنفذة للمشروع والعمل على سرعه تذليل العقبات أولا بأول حتى يتم إنجاز المشروع ودخوله الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد، كذلك الالتزام بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين بكافة مواقع العمل.

المشروع يضم محطات رفع فرعية وشبكات انحدار لخدمه الاهالي

من جانبه، قال المهندس فتحي بنداري رئيس قطاع المشروعات والمنسق العام لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالشركة، إن نسبه تنفيذ مشروع سوادة 1 بلغت 45 ٪ في حين بلغت نسبه التنفيذ مشروع سوادة 2، نحو 43 ٪ ويضم المشروع محطات رفع فرعية إضافة إلى شبكات انحدار لخدمة أهالي القرية.

دورة لمهندسي وكيميائي الشركة

فيما نظمت الإدارة العامة للتدريب بـ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، دورة تدريبية لمهندسي وكيميائي الشركة وأفرعها المختلفة بعنوان «القياسات الفنية وإعادة تأهيل وتنمية الآبار»، تضمنت دراسة فعلية لقياسات الهبوط القصيرة للآبار وخطـوات متابعة حالة الآبار.

وشملت الدورة زيارات ميدانية للاطلاع على طرق معالجة مياه الآبار، للوقوف على جاهزيتها للعمل وتحقيق الاستفادة القصوى منها وتمت التجربة العملية بالمواقع المختارة.