موقف حسن شاكوش من الغناء بعد فشل مؤتمر «الموسيقيين».. النقابة توضح

أكد المايسترو أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أن قرار عودة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش للغناء قانوني، ولا يشوبه أي شائبة.

أحمد رمضان: شاكوش لديه الحق في الغناء

وشدد رمضان فى تصريحات لـ«الوطن»، على أن شاكوش لديه الحق فى الغناء، بعد أن حصل على العضوية المنتسبة وتصريح الغناء داخل مصر في أي وقت.

أحمد رمضان: قرارنا القديم غير دستوري

وأشار إلى أن القرار الأول الذى كان صدر نهاية العام الماضي ضده، والذى كان ينص على إيقافه مدى الحياة عن الغناء، غير دستوري، إذ أنهم ليس لهم الحق بمنع شخص مدى الحياة، والقرار الصحيح كان ولابد من أن يكون ايقاف لمدة محددة وغرامة مالية.

يذكر أن مجلس ادارة نقابة المهن الموسيقية، فشل في عقد صلح بين شعبة الإيقاعيين ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بسبب رفض الايقاعيين فكرة إقامة الصلح عقب منحه كارنيه النقابة.

ومن الجدير بالذكر، أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أعلن استقالته من منصبه كنقيب، في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية على الهواء مباشرة.