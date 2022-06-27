نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير والرصف بالبدرشين

بناءً على تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أجرى إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ للمراكز والمدن، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والرصف بمركز البدرشين، اليوم الاثنين، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

متابعة أعمال الرصف بطريق ميت رهينة السياحي

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان قبل قليل، أن الجولة بدأت بتفقد أعمال الرصف والتطوير بشارع «النيل السعيد»، وتفقد مشروع تطوير شارع «عمرو بن العاص»، ومتابعة أعمال فرد طبقة الأسفلت بشارع «بورسعيد»، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصف بشارع «عباس عناني»، وطريق «ميت رهينة» السياحي.

متابعة توسعة كوبري القنطرة حتى بوابة سقارة

وأضافت محافظة الجيزة، في بيانها مساء اليوم الاثنين، أن نائب المحافظ تابع أعمال التجميل وإنشاء الأسوار بمنطقة «المثلث»، على طريق سقارة السياحي، وأعمال التوسعة والتدبيش بداية من كوبري «القنطرة» حتى بوابة المنطقة الآثرية في سقارة، بطول 600 متر.

مراعاة المواصفات القياسية بأعمال التطوير والرصف

ووجه نائب المحافظ، خلال جولته، بمراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ جميع أعمال التطوير والرصف، بما يسهم في رفع مستوى خدمة الطرق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة لمستخدمي الطرق.

واختتم نائب محافظ الجيزة جولته الميدانية في البدرشين بتفقد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية «الشوبك الغربي»، لمتابعة الأعمال النهائية داخل المحطة، ووجه بسرعة تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي داخل القرية.

رافق نائب المحافظ خلال جولته كل من محمود شنب، رئيس مركز البدرشين، والمهندسة مي صلاح الدين، المشرف العام على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل شلبي، رئيس قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة، والشركات المنفذة للأعمال.