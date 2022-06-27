رئيس حزب صوت مصر: تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني خير رد على أهل الشر

قال الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، مناسب جدا لجمع الشمل وتوحيد الصف، موضحًا أن الـ19 عضوا في مكانهم المناسب، وهذا التشكيل سينعكس بالإيجاب على صورة الدولة المصرية في الداخل والخارج.

وأضاف سليمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم، على قناة dmc: «هذا التشكيل سيكون خير رد على ادعاءات أهل الشر والمنظمات الحقوقية الغربية، حيث جاء في وقت مناسب، وسيقود المجتمع المدني دون إقصاء، كما أنه يقوي الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وشيء عملي للغاية».

60 مليون مواطن يعملون بالزراعة

وتابع، أن الحزب قدم مقترحاته وقدم كل ما يراه في المحاور المختلفة بالحوار الوطني مثل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، حيث عبر الحزب عن الرؤى الخاصة به، وكان اهم ما تبناه الحزب الصناعة الوطنية المصرية وتطوير المجال الزراعي: «قدمنا برنامجا ورؤية أثنى الجميع عليها، حيث شملت الزراعة والغذاء والكساء والدواء، فالزراعة حياة، حيث يعمل بها نحو 60 مليون مواطن مصري، هي من أهم أعمدة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية».

ضرورة الاهتمام بالفلاحين والزراعة

وشدد، على أن الاهتمام بالزراعة والفلاحين أمر مهم ومقدر جدا ويجب أن يكون مقدما على كل شيء، مشيرًا إلى أن نابليون بونابارت قال كلمته الشهيرة جيوش تسير على بطونها، وشدد، على أن الفلاح المصري أصل الحضارة.