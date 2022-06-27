قومي المرأة بالمنيا يكرم «أفريم وباتريك» أعادا 170 ألف جنيه

كرم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، اليوم الاثنين، الشابين «أفريم نبيل، وباتريك أيمن»، اللذين عثرا على مبلغ 170 ألف جنيه ملقاة على الأرض في كيس بلاستيك، بأحد الشوارع في حي «شاهين»، غرب مدينة المنيا، عقب خروجهما من صالة ألعاب رياضية، ورفضا الحصول على مكافأة مالية من صاحب المبلغ، الذي تبيم أنه اقترضه من أحد البنوك، لتشغيله في التجارة.

الاستثمار في حسن رعاية وتربية الأبناء

قدمت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، درعين وشهادتي تقدير للشابين، بحضور كل من صباح رمضان، عضو المجلس، وسامية أديب، من سفيرات المحبة والسلام التابع للمجلس، وأسرتي الشابين اللذين عثرا علي المبلغ.

وعبرت أسرتا الشابين عن سعادتهما بتكريم المجلس القومي للمرأة لكل منهما، وتسليط الضوء على النماذج المضيئة التي يتم تربيتها على الصدق والأمانة وحب واحترام الغير، مؤكدين أن أفضل شيئ في الحياة هو الاستثمار في حسن رعاية وتربية الأبناء على مكارم الأخلاق والوطنية ومساعدة الآخرين.

دور الأسرة في غرس القيم الحميدة

وقالت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة إن مبادرة الشابين بتسليم المبلغ إلى صاحبه دون التردد للحظة واحدة، يؤكد على حسن التربية والتعليم، وأهمية دور الأسرة في غرس القيم الحميدة التي يمتاز بها الشعب المصري دون غيره من شعوب العالم، وطالبت جميع الشباب بأن يقتدوا بالشابين «باتريك وأفريم» في التعامل مع مثل هذه المواقف، التي تنم عن حسن التربية والطيبة والالتزام.

ومن جانبها، قالت صباح رمضان إن فرع المجلس القومي للمرأة يسلط الضوء على تلك النماذج الإيجابية بين النشء والشباب، ليحتذى بها داخل المجتمعات، ووجهت الشكر إلى أسرتي الشابين لحسن التربية، فيما عبرت سامية أديب عن سعادتها بانتشار قصة «بأتريك وافريم» على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون نموذجاً للأمانة والصدق.