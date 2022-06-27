بعد انعقاد مؤتمر وزير التربية والتعليم بخصوص مسابقة المعلمين، لتعيين 30 ألف مدرس في المراحل التعليمية المختلفة، ارتفعت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن موعد بدء التقديم في مسابقة 30 ألف معلم لوزارة التربية والتعليم 2022 بالإضافة إلي الشروط والمستندات المطلوبة، وغيرها من التفاصيل.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التعليمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، فيما يخص أخبار التعليم، نعرض موعد بدء التقديم في مسابقة 30 ألف معلم لوزارة التربية والتعليم 2022 والتفاصيل الكاملة وفق ما أعلن عنه طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي في وقت سابق في السطور التالية:

موعد بدء التقديم في مسابقة 30 ألف معلم لوزارة التربية والتعليم 2022

ووفق المعلن من وزارة التربية والتعليم، فإنه يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم بداية 2 يوليو المقبل وحتى يوم 24 من الشهر نفسه، وذلك إلكترونيًا بدون تدخل أي عنصر بشري، وذلك من خلال التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية في الوقت المحدد.

شروط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2022

وحتى تتمكن من التقديم لابد من توافر بعض الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتي جاءت كالآتي:

- ألا يزيد عمر المتقدم للمسابقة المعلمين عن 35 عام في 2022/10/1

- أن يكون التقدير التراكمي للمؤهل الجامعة لا يقل عن جيد.

- بالنسبة للمتقدمين للعمل بوظيفة معلم رياض أطفال، يجب أن يكون من خريجي كليات التربية رياض أطفال أو الطفولة المبكرة أو أقسام رياض الاطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض اطفال أو طفولة مبكرة

- أما المتقدمين لوظائف معلمين الصفوف الثلاثة الأولى يجب أن يكونوا خريجي كليات التربية شعبة تعليم اساسي، أو ابتدائي، أو معلم فصل أو أقسام تعليم أساسي، أو تعليم ابتدائي، أو معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية