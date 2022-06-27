«الغذاء والدواء» تتخذ اليوم قرارا بشأن تحديث لقاحات كورونا

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن من المقرر أن توصي لجنة من الخبراء المستقلين الذين يقدمون المشورة لإدارة الغذاء والدواء، اليوم، ما إذا كان سيتم تحديث لقاحات كوفيد 19 الحالية لاستهداف نسخة أحدث من الفيروس في جرعة معززة يمكن أن يحصل عليها الأمريكيون في الخريف.

تحسين اللقاح لتعزيز المناعة بشكل أفضل

وتابعت الصحيفة في تقرير لها أن الحكومة الفيدرالية تأمل في تحسين اللقاح لتعزيز المناعة بشكل أفضل قبل عودة ظهور الفيروس المحتمل هذا الشتاء، ولكن من أجل التحرك بهذه السرعة ، قد تحتاج الحكومة إلى التخلي عن التجارب البشرية المطولة التي تم استخدامها لاختبار لقاحات فيروس كورونا على مدار العامين الماضيين لصالح عملية أسرع تعتمد بشكل أكبر على الاختبارات المعملية والتجارب على الحيوانات.

وأشارت الصحيفة إلى أن التجارب الأخيرة مع متطوعين بشريين استغرقت خمسة أشهر، حتى باستخدام مجموعات صغيرة نسبيًا، لكن الفيروس يتطور بسرعة كبيرة لدرجة أن تركيبات اللقاح الجديدة أصبحت قديمة حتى قبل الانتهاء من مثل هذه التجارب.

فايزر وموديرنا تنتجان لقاحات جديدة "محدثة"

وتدرس كل من شركتي فايزر وموديرنا، أكبر مصنعي اللقاحات، لقاحًا محدثًا يستهدف متغير أوميكرون الذي أصبح سائدًا في الشتاء الماضي، وقامت كلتا الشركتين بمخاطرة مالية وبدأت في تصنيع الجرعات، وتراهن كل منها على أن الحكومة ستختارها لتكون الداعم بدلا من السقوط في براثن الفيروس، لكن المتغير أوميكرون نفسه تجاوزته سلسلة من المتغيرات الفرعية التي بدأت منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، ويجادل العديد من العلماء بأنه تهديد قديم.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور بيتر جيه. هوتيز، خبير اللقاحات في كلية بايلور للطب: «من الواضح أن أوميكرون أصبح يشكل تهديدا قديما، وتابع أن اللقاح الذي يستهدف أوميكرون لا معنى له، إلا إذا كان يعمل أيضًا ضد أحدث المتغيرات الفرعية».