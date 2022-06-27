فوائد خبز البطاطا من الناحية الاقتصادية.. ومشكلة وحيدة يواجهها

تجربة جديدة تجريها الحكومة، بإنتاج الخبز من البطاطا، بدلا من القمح، لتوفير وترشيد استهلاك القمح، حسبما أوضح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي، أمس، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يواجهها العالم أجمع.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن جميع الاتجهات الفترة الأخيرة التي أصبحت مرتبطة بارتفاع أسعار القمح عالميا وأزمة الغذاء التي أصبحت محور حديث للدول كافة، دفعت الدول للبحث عن بدائل أخرى عن القمح في إنتاج الخبز، واستخدام سلعة أخرى بديلة عن الخبز، خاصة وأن بعض الدول أعلنت وقف التصدير للقمح، وهى مستجدات أصبحت في غاية الخطورة.

خبز البطاطا يوفر 10 ملايين طن من القمح

أضاف «الإدريسي» في حديثه مع «الوطن»، أن مصر تعتبر واحدة من أكبر الدول على مستوى العالم استيرادا للقمح، وهو ما يجعلها تبحث عن بدائل للقمح، ومنها إنتاج الخبز باستخدام البطاطا، وهو ما يوفر أكثر من حوالي 10 ملايين طن من القمح طبقًا لتصريحات وزير التموين، إلا أن هناك تحدي مرتبط بالذوق العام: «المواطن المصري له ذوق معين في الخبز».

مشكلة وحيدة يواجهها خبز البطاطا

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التغيير باستخدام البطاطا عن القمح قد لا يكون مرضي لجميع المواطنين، ولذلك يجب أن تكون التجربة اختيارية للمواطن، وبعدها يتم البدأ في معرفة مدى قبول المواطن لخبز البطاطا، حيث إن هناك العديد من التغييرات حدثت في الآونة الأخيرة من قبل وزارة التموين لكنها لم تناسب الذوق المصري، من بينها تجربة الأرز الهندي التي لم تنل قبول المواطن.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد المنعم الجندي، أستاذ بمركز البحوث الزراعية ورائد إنتاج الخبز من البطاطا في مصر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تجارب خبز البطاطا أجريت منذ 22 عاما، وأثبتت أنه أفضل من القمح، وتم إنتاج أصناف جدية منه، ويمكن أن تحقق الإكتفاء الذاتي من الخبز لمدة 3 أعوام من مساحة أراضي زراعية لا تزيد عن ربع مليون فدان.