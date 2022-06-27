إعلام CIC يفوز في مسابقة كويكب مصر

فاز طلاب إعلام CIC في مسابقة "كويكب مصر" التي اطلقتها وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي بين كليات وأقسام الإعلام المختلفة في مصر.

وصرحت د .آمال الغزاوي عميدة إعلام CIC ان مجموعة من الطلاب شاركوا في هذه المسابقة ببرنامج بعنوان "فضائنا - our space” وفازوا بالمركز الثاني كأفضل سيناريو عن المبادرة.

كما تلقت الجامعة من الوكالة خطاب شكر عما بذله المشاركون من جهد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بالإضافة إلى التمثيل المشرف للطلاب الذي جعل المشروع من أبرز وأهم المشاريع على مستوى الجامعات الحكومية والمعاهد الخاصة.