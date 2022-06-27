ارتفاع ضحايا تسريب العقبة لـ10 وفيات و251 مصابا.. وطائرات لإجلاء المصابين

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام بالعقبة في الأردن إلى 10 وفيات، إضافة إلى 251 مصابا، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، وفق ما نقلته قناة «العربية».

تواصل الجهود الأردنية للسيطرة على الحادث

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي، اليوم الاثنين، إنّ المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون حتى الآن مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة.

إرسال طائرات لإجلاء المصابين

من جهته، أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، إرسال طائرات لإجلاء المصابين في حادثة تسرب غاز سام في ميناء العقبة.