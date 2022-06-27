عاجل.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 70 جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة بالأردن

قالت مصادر أردنية، قبل قليل، إنّ مختصون يتعاملون مع حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة، بينما أعلن التليفزيون الأردني مقتل 4 أشخاص وإصابة 70 جراء تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

قتلى وجرحى في تسرب غاز بباكستان

وفي وقت سابق، أصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص بحروق في الحريق الناجم عن تسرب الغاز في كراتشي، في وقت متأخر من ليلة الأحد.

واندلع حريق بسبب تسرب غاز في منطقة بيهار كولوني في لياري في كراتشي، ليلة الأحد، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح حروق.

ووصلت فرق الإطفاء والإنقاذ الباكستانية إلى المكان بعد إبلاغها، مؤكدة أنّ النار تحت السيطرة، ونقلت فرق الإنقاذ الجرحى إلى مستشفى قريب.