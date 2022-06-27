تأجيل محاكمة «لمياء» المتهمة بقتل ابنتها للانتقام من زوجها بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بتأجيل محاكمة لمياء.م.ع، المتهمة بقتل ابنتها فاطمة.أ.م.ع، 7 سنوات، بإغراقها في برميل مياه حتى الموت انتقاماً من زوجها لتهديده لها بالزواج عليها لإنجابها إناث فقط، وذلك إلى دور الانعقاد المُقبل من شهر يوليو، لمناقشة الطبيب الشرعي.

أغرقتها في برميل مياه

تعود تفاصيل الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 25388 جنايات مركز شرطة طامية لسنة 2021، والمقيدة برقم 1629 كلي الفيوم، إلى 25 يوليو 2021، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مُزارع بقيام زوجته بقتل ابنتهما الكبرى بإغراقها في برميل مياه حتى الموت.

قتلت ابنتها انتقاماً من زوجها

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وعثرت على جثة الطفلة فاطمة، 7 سنوات، وقد تحوّل جسدها للون الأزرق بسبب اسفكسيا الغرق، بالقرب من برميل مياه، كما أنّ ملابسها كانت مبللة بالكامل، وتبينّ أنّ والدتها قتلتها انتقاماً من زوجها الذي كان دائم التهديد لها بالزواج عليها من أخرى لإنجاب الذكور، بعدما أنجبت زوجته 3 فتيات.

أصيبت بمرض نفسي

وكشفت أسرة المتهمة بقتل ابنتها، أنّها أُصيبت بمرض نفسي في حملها الأخير بسبب زوجها، وكانت تخضع لعلاج نفسي لدى أحد الأطباء، واستمرت معه حتى بعد ولادتها، وقتلت ابنتها إثر مرضها النفسي دون أن تقصد.

صحة قواها العقلية

وبإحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الفيوم، جرى عرضها على لجنة من الطب النفسي لتقييم حالتها النفسية، ومدى مسؤوليتها عن ارتكاب جريمتها، إلا أنّ التقرير أقر بصحتها النفسية ومسؤوليتها الكاملة قبل وأثناء وبعد قتل ابنتها.

طلب رد المحكمة

وطلب محامي المتهمة بقتل ابنتها، برد المحكمة، ونقل القضية إلى دائرة أخرى، إلا أنّه تم رفض طلب الرد لعدم وجود أسباب مقنعة، واستأنفت المحكمة محاكمة المتهمة، وقضت في جلسة اليوم بتأجيل المحاكمة إلى دور الانعقاد المُقبل من شهر يوليو لمناقشة الطبيب الشرعي.