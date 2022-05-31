المحكمة تستمع للدفاع عن المتهمة بقتل ابنتها بالفيوم

استمعت محكمة جنايات الفيوم المُنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة أحمد محمد زغلول، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، إلى مرافعة محامي الدفاع عن «لمياء.م.ع»، المتهمة بقتل ابنتها فاطمة «أ.م.ع»، والتي تبلغ من العمر 7 سنوات، بعدما أغرقتها في برميل مياه حتى تحول جسدها للون الأزرق، وفاضت روحها إلى بارئها.

قتلتها انتقاماً من زوجها

وتبينّ أنّ المتهمة قتلت ابنتها في الفيوم، انتقاماً من زوجها لتهديده لها بالزواج عليها لإنجاب ذكر بسبب إنجابها ٣ فتيات، وعدم إنجابها ذكر يحمل اسمه، ويكون سنداً له.

الصحة النفسية تؤكد سلامتها العقلية

وفي وقت سابق، أحالت المحكمة المتهمة لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وبقيت هناك لتحديد مدى صحة قواها العقلية والنفسية لتحديد مدى مسؤوليتها عن الجريمة، والتي أكدت أنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الجريمة، وكانت في كامل وعيها وقواها النفسية والعقلية قبل وأثناء وبعد ارتكاب الجريمة.

رفض طلب رد المحكمة

تجدر الإشارة إلى أن محامي المتهمة كان طلب رد المحكمة ونقل المحاكمة إلى دائرة أخرى، وجرى رفض طلبه وإعادة القضية إلى نفس الدائرة.

«لمياء» قتلت ابنتها بدم بارد تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو المُنصرم، حينما قامت ربة منزل في الفيوم، بقتل ابنتها ذات السبع سنوات، بأن أغرقتها في برميل مياه حتى الموت، وجرى نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 25388 جنايات طامية لسنة 2021 وقيدت برقم 1629 كلي الفيوم.