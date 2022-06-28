تورتة دولفين وغرفة نوم لجذب السائحين على شواطئ الغردقة «صور»

تبتكر الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة كل ما هو جديد لجذب السائحين على الشواطئ وتنشيط السياحة، حيث أبدع شيف في عمل تورتة الدولفين ويبلغ طولها 2 متر في محاكاة طبيعية لمجسم الدولفين والذي يبهر السائحين الأجانب دائما على الشواطئ ودائما يبحثون عن رؤيته، وتواصل الإبداع في عمل تورتة غرفة النوم للأطفال تضم تسريحة ودولاب وسرير أطفال وسجادة وذلك باستخدام الشيكولاتة والكريم شانيته والدقيق والسكر والبيض.

تورتة دولفين لجذب السائحين

يقول محمود هباش، الشيف العمومي لأحد المنتجعات السياحية بالغردقة بأن الفنادق تحرص دائما على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وفي ظاهرة جديدة يبدع الشيف في عمل تورتة بطريقة غير تقليدية مثل تورتة الدولفين بهدف اللي مشافش الدلافين على فرصة يشوف مجسم الدولفين.

تورتة غرفة النوم للأطفال

ويضيف هباش في تصريحات لـ«الوطن» أن الشيف أبدع في عمل تورتة لغرفة نوم الأطفال تشمل سرير أطفال ودولاب وتسريحة ولاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، خاصة الأطفال، وحرص السائحون على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لفنادق الغردقة.

تورتة لتنشيط السياحة في الغردقة

ومن جانبه أوضح الشيف محمد شيبه مصمم مجسم غرفة الأطفال انه استخدم حوالي 200 ‪ بيضة و10 كيلو سكر و10 كيلو دقيق و20 كيلو كريم شانيته و20 كيلو شيكولاته وعدد اثنان من الشيفات مساعدين له واستغرق ذلك وقت حوالي 4 ساعات، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سعيد بفرحة السائحين الأجانب عند رؤيتهم التورتة والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

وأشار دكتور خالد إبراهيم مسؤول جودة بمنتجعات الغردقة السياحية إلى أن الهدف الأغذية والمشروبات بدأت تدخل في وسائل الدعايا لتنشيط السياحة حيث يهم في المقام الأول السائحين الخدمة المقدمة وجودة الأكلات في الفنادق السياحية التي يختارها لقضاء إجازة عندما يقرروا الذهاب إلى المنتجعات السياحية.