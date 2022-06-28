الفراعنة يحصدون 7 ميداليات في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

حققت بعثة منتخب الكاراتيه المصرية نتائج جيدة في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في الجزائر، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يونيه إلى 5 يوليو 2022.

7 ميداليات متنوعة ذهبية وفضية وبرونزية

ونجح الفراعنة، في حصد 7 ميداليات متنوعة ذهبية وفضية وبرونزية، في اليوم الأول لمنافسات لعبة الكاراتيه حيث حصدت البطلة الأولمبية فريال أشرف الميدالية الذهبية في منافسات وزن 68 كجم، بعد تغلبها على بطلة إيطاليا في المباراة النهائية، بينما فاز البطل المصري يوسف بدوي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات وزن 84 بعد الفوز على بطل صربيا.

كما حصد كل من عبدالله ممدوح، فضية وزن 75 كجم، وأحلام يوسف، فضية وزن تحت 55 كجم، وريم أحمد، فضية وزن 50 كجم، وأحمد أيمن، برونزية 67 كجم، وعمرو علاء، برونزية وزن تحت 60 كجم.

اعتلاء أبطال مصر منصات التتويج في الكاراتيه

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة على ريادة وتقدم رياضة الكاراتيه المصري على مستوى العالم، واعتلاء أبطال مصر منصات التتويج في مختلف منافسات الكاراتيه الدولية، مقدماً التهنئة إلى كافة اللاعبين واللاعبات على الظهور القوى بمنافسات البطولة، وتسجيل إنجازات جديدة للرياضة المصرية.

«الوطن»، تستعرض في الجراف التالي إنجازات أبطال بعثة كاراتيه مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بالجزائر.