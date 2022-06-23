عاجل.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني في طهران

عقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مؤتمرًا صحفيًا في طهران في إطار زيارة لافروف الحالية إلى إيران.

العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران

ووفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فإن وزير الخارجية الإيراني صرح بأنه بحث مع لافروف العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.

شراكة طويلة المدى بين البلدين

وأضاف: «أولينا اهتماما كبيرًا لمعاهدة شراكة طويلة المدى بين روسيا وطهران»، مشيرًا إلى الاتفاق على جلسة جديدة لغرفة التجارة بين روسيا وإيران.