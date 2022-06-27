فرض طوق على بعد 5 كم من موقع تسرب الغاز بالعقبة

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، فرض طوق على بعد 5 كم من موقع تسرب الغاز في العقبة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

وأفادت السلطات الأردنية أنّ عددا من المصابين بتسرب الغاز تماثلوا للشفاء وبدأوا بمغادرة المستشفيات.

قتلى وجرحى في تسرب غاز بالأردن

وكان المتحدث باسم الحكومة الأردنية قد أعلن أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 200 اليوم الاثنين في تسرب غاز سام بميناء العقبة الأردني، وأظهرت لقطات بثها التليفزيون الرسمي أسطوانة كبيرة تسقط من رافعة على سفينة راسية، ما تسبب في انفجار عنيف للغاز الأصفر.