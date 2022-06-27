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«التعليم» تعلن ظهور نتيجة الدور الأول لأبنائنا في الخارج.. رابط الدخول

كتب:

أميرة فكري
09:03 م | الإثنين 27 يونيو 2022
وزارة التربية والتعليم- صورة أرشيفية

وزارة التربية والتعليم- صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الأول للطلاب المصريين بالخارج للعام الدراسي 2021-2022 على البوابة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج التابع لوزارة التربية والتعليم.

ويمكن الدخول على رابط النتيجة من هنا.

الطلاب المصريين بالخارج

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها أتاحت نتيجة الدور الأول للطلاب المصريين بالخارج على هذا الرابط السابق ذكره، بتسجيل الدخول بحساب microsoft.

خطوات الاستعلام على نتيجة الدور لأبنائنا في الخارج

وأوضحت الوزارة خطوات الاستعلام على نتيجة الدور لأبنائنا في الخارج، وهي:

- الدخول على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

- الضغط على نتيجة الدور الأول.

- الضغط على تسجيل الدخول بحساب microsoft إذا كنت تمتلك حساب مسبق علي 0365 -live- hotmail.

الضغط على تسجيل الدخول بحساب- Google إذا كنت تملتلك علي حساب Gmail. 

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