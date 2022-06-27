«التعليم» تعلن تفاصيل تقديم الصف الأول الثانوي 2023 وإجراءات التنسيق

التقديم الصف الأول الثانوي 2023، من أكثر الكلمات بحثا علي مؤشر البحث العالمي «جوجل» من جانب أولياء أمور الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2022، وخاصة بعد إعلان تنسيق القبول في الثانوية العامة 2023.

تنسيق التقديم الصف الأول الثانوي 2023

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً هاما للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن الاستعدادات لبدء إجراءات تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للتقدم في المرحلة الثانوية (عام - فني)، في إطار توجيهات الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أن التقدم للمدارس الثانوية سيتم إلكترونيا عبر المنصة، وذلك وفقاً وفقاً للموعد الذي تحدده كل مديرية تعليمية.

موعد التقديم للصف الأول الثانوي 2023.. حسب كل مديرية

وطالبت وزارة التعليم مديري المدارس بضرورة البت في طلبات الطلاب المقدمة للمدرسة لتمكينهم من دفع المصروفات الدراسية، بالإضافة إلي موقف استلام ملفات الطلاب المقبولين، بعد استلام إيصال سداد المصروفات الدراسية، وذلك عقب غلق كل مرحلة تنسيق ووفقاً للمواعيد المحددة.

وأشارت لضرورة بتحديد مسئول منصة التنسيق للمرحلة الثانوية بكل مديرية تعليمية، ويتم إرسال خطاب معتمد بياناته كاملة، من «كود الموظف- الاسم رباعي- رقم الهاتف المحمول»، لتحديد موعد بداية ونهاية لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وتسجيل قائمة ببيانات المسئولين عن التعليم الفني والتعليم العام.

مهام التنسيق العام والفني

وأضافت وزارة التعليم أنه يتولى المسئولين عن التنسيق التعليم العام والفني، هي كالتالي:-

- تحديد الحد الأدنى للقبول وفق كل مرحلة من مراحل التنسيق.

- تسجيل خريطة التوزيع الجغرافي للقبول بالمدارس.

- متابعة موقف تسجيل الطلاب للتقدم للتنسيق وفق كل مرحلة ومتابعة موقف المدارس بالبث في الطلبات المقدمة إليها واستلام ملفات التقدم للطلاب.