صاحب فكرة إنتاج الخبز من البطاطا: رفضت عروضا أجنبية وأثق في تطبيقها بمصر

قال الدكتور عبد المنعم الجندي، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إنه تمكن من خلال بحثه باستخلاص الخبز من البطاطا من خلال تراكيب وراثية مختلفة، مضيفا أن فكرته تهدف لتوفير القمح وإنتاج خبز عالي الجودة به فيتامين «أ وكالسيوم وماغنسيوم»، وبه عناصر غذائية كبيرة وصالحة للاستخدام الآدمي، كما أنه استخلص أنواع من البطاطا يمكن دمجها مع الدقيق بعد سلقها لإنتاج خبز عالي الجودة.

أضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «TeN»، أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح الذي يُنتج الخبز، لكن بإنتاجه من البطاطا سيكون هناك وفرة من القمح.

100 كيلو بطاطا مسلوق يعطي 120 رغيف خبز

وتابع «الجندي»، أنه فور الانتهاء من بحثه توجه إلى محافظ الوادي الجديد، وعرض عليه فكرته، حيث خلط 15 طن بطاطا مع 20 طن قمح لإنتاج الخبز وقام بتسويقه بنفسه، ولاقت التجربة نجاحا كبيرا وإقبال جماهيري، لافتًا إلى أنه يتم إنتاج الخبز من البطاطا مباشرة بعد سلقها وليس عن طريق التجفيف.

وأكد أنّ الفدان الواحد من البطاطا نتيجة التراكيب الوراثية ينتج ما يعادل 20 طن دقيق في البطاطا المسلوقة، وكل 100 كيلو بطاطا مسلوق يعطي 120 رغيف خبز.

الجندي: دولة عربية طلبت مني إنتاج الخبز من البطاطا

وتابع الأستاذ بمركز البحوث الزراعية قائلا: «بينما حال تجفيف البطاطا وطحنها يعطي الفدان 4 أطنان فقط دقيق بطاطا»، كما أن هذه الفكرة مصرية خالصة وخاصة به منذ أكثر من 20 عامًا، و أنه تلقى عرض من دولة عربية أن يقوم بإنتاج الخبز من البطاطا لمواطنيها، ولكنني رفضت وكنت على يقين أن الله سيوفقني في تنفيذ فكرتي داخل مصر، وكان لدي أمل كبير أن يتم دخول البطاطا داخل منظومة الخبز في مصر، معقبًا: «عندي يقين في الله أن هييجي يوم ونصدر دقيق للخارج».