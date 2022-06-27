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عاجل.. ولي عهد الأردن ينتقل للمركز الوطني للأمن لمتابعة حادث العقبة

كتب:

محمد حسن عامر
09:10 م | الإثنين 27 يونيو 2022
ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله

ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله

ذكرت صحيفة السبيل الأردنية، أن ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله، توجه إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ليتابع بنفسه عمليات الإخلاء والإنقاذ التي تقوم بها الأجهزة المعنية، عقب حادثة تسرب الغاز السام في ميناء العقبة.

وذكرت الصحيفة، أن ولي العهد الأردني قدم من المركز الوطني تعازيه لأسر وذوي الضحايا الذين قضوا في حادث ميناء العقبة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت السلطات الأردنية أكدت وفاة 11 وإصابة قرابة 300 في حادث تسرب الغاز السام بمنياء العقبة.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.

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