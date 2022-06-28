متحدث الكهرباء: تريليون و100 مليار جنيه استثمارات في القطاع بمصر

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر تمكنت خلال عامين ونصف العام فقط إضافة أكثر من 14 ألف ميجا وات لشبكة الكهرباء، وأصبح لدينا 31 محطة محولات كهربائية كبرى بتكلفة 75 مليار جنيه، لافتا إلى أن الاستثمارات في ملف الكهرباء وصلت حتى الآن لتريليون و100 مليار جنيه مصري وأصبح لدينا شركات مصرية تنافس الشركات العالمية في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وخاصة الكهرباء.

الدولة المصرية تخطط جيدا وتفكر للمستقبل

وأوضح «حمزة»، خلال استضافته مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة المصرية تخطط جيدا وتفكر للمستقبل وظهر ذلك جليا في الاستراتيجية المصرية للطاقة والتي تستهدف الوصول إلى الوصول إلى 42% بحلول عام 2035 في مجال الطاقة المتجددة.

تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة واستثمارها

وأشار «حمزة»، إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2023 أن يكون إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة قد وصل إلى 10 آلاف ميجا وات في مصر، مؤكدا أن الوزارة تعمل بكل جهد على تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة واستثمارها بالشكل الأمثل.

خطة عاجلة لإضافة أكثر من 3600 ميجا وات

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه جرى وضع خطة عاجلة لإضافة أكثر من 3600 ميجا وات في ثمانية أشهر، وفي عامين ونصف دخل إلى الشبكات 14000 ميجا وات من خلال 3 محطات عملاقة يتطلب إنشاؤها 5 سنوات للمحطة الواحدة.