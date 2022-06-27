الكهرباء: إضافة 14 ألف ميجاوات للشبكات في عامين ونصف بعد عجز 20%

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن وضع الكهرباء في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية كان مأسويا:«دخلنا في دوامة وكنا بنشتري المولدات الصغيرة وبنحسب الوقت المتوفر فيه التيار الكهربائي وبنطالب بتخفيف الأحمال ومتابعة المؤشرات».

نسب العجز في شهر أغسطس عام 2014 كانت كبيرة جدا

أضاف «حمزة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، و المذاع على فضائية «الحياة»، أن نسب العجز في شهر أغسطس عام 2014 كانت كبيرة جدا ووصلت إلى 6 آلاف ميجاوات عجزا بنسبة 20%، ونتج عن ذلك آثار سلبية في مجال الصحة ومنها الكوارث التي حدثت في حضانات الأطفال وكذلك المستثمرين وأعمال الصناعة والمحال التجارية، موضحًا أن كل قطاعات الدولة تأثرت سلبيا بانقطاع الكهرباء.

أسباب العجز في شبكات الكهرباء قبل 2014

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن العجز في الكهرباء سابقا كان ناتج من اختناقات بالشبكات وعجز في توريد الوقود وشبكات التوزيع، وفي خلال 8 أشهر ونصف، جرى وضع خطة عاجلة لإضافة أكثر من 3600 ميجاوات، وفي عامين ونصف دخل إلى الشبكات 14000 ميجاوات من خلال 3 محطات عملاقة يتطلب إنشائها 5 سنوات للمحطة الواحدة.