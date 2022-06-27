متحدث الكهرباء: تطوير البنية التحتية في قرى حياة كريمة بتكلفة 70 مليار جنيه

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة دعمت القرى الأكثر احتياجا كمرحلة أولى إلى أن تم تعميها على مختلف قرى مصر، لافتا إلى أنها تنقل القرى نقلة نوعية فريدة من نوعها، وتضمنت مراحل التطوير في القرى بقطاع الكهرباء تطوير البنية التحتية بتكلفة وصلت إلى 70 مليار جنيه على 3 مراحل.

تطوير قرى حياة كريمة يتضمن تدعيم شبكات الكهرباء

وأوضح «حمزة»، خلال استضافته مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أن تطوير قرى حياة كريمة يتضمن تدعيم شبكات الكهرباء بشكل منفصل كي لا تتأثر أي قرية بانقطاع الكهرباء بقرية أخرى مثل ما كان يحدث سابقا، ومن خلال توفير أكثر من مصدر كهربائي لكل قرية وتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، لافتا إلى أنه تم تحويل ما يقرب من 1600 كم من الكابلات الهوائية إلى أرضية بتكلفة مليار و700 مليون جنيه.

الخدمات المقدمة لقرى حياة كريمة على نفس مستوى المدن

وأشار «حمزة»، إلى أن الخدمات المقدمة لقرى حياة كريمة أصبحت على نفس مستوى المدن تقدم بجودة عالية، مضيفا أن الوزارة أطلقت المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية المدعمة بتطبيق إلكتروني يساعد على تقديم الخدمات للمواطن.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن التطبيقات الإلكترونية للوزارة تقدم جميع الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى برنامج القراءة الموحد الذي يتأكد من الاستهلاك الحقيقي للمواطن، وكذلك تطوير العدادات مسبوقة الدفع من خلال المنافذ الإلكترونية والشحن الإلكتروني وكذلك رصد الشكاوى إلكترونيا.