جامعة المنصورة تتقدم للمركز 613 بتصنيف (Leiden) ‎الهولندية

أحرزت جامعة المنصورة تقدماً كبيراً في التصنيف السنوي، الذي تصدره جامعة (Leiden) ‎الهولندية، بما يعادل 27% عن العام الماضي، حيث احتلت المركز 613 بين أفضل جامعات العالم لعام 2022، لتتقدم 25 مركزاً عن تصنيف العام الماضي، الذي كانت تحتل فيه المركز 638 على مستوى العالم، وجاءت في المركز الثالث مصرياً، والتاسع أفريقياً.

نتيجة تصنيف جامعة (Leiden) الهولندية

وجاء في بيان صحفي أصدرته جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، «أعلنت نتيجة تصنيف جامعة Leiden الهولندي، وحققت جامعة المنصورة تقدماً كبيراً حيث جاءت في المركز 613 بين أفضل جامعات العالم، في تصنيف 2022، بمعدل تقدم 27% عن المركز الذي احتلته في تصنيف العام الماضي 2021، وهو المركز 638».

وذكرت جامعة المنصورة أنها جاءت بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية، والمركز التاسع على مستوى أفريقيا، وفق تصنيف الجامعة الهولندية، ويرجع ذلك إلى السياسة الداعمة للنشر الدولي من قبل الجامعة، وأوضحت أن هذا التصنيف، والصادر عن جامعة (Leiden) الهولندية، قائم على الإنتاج العلمي للجامعات، وكذلك مدى التعاون البحثي مع الجامعات العالمية.

أساتذة جامعة المنصورة ينشرون كتاباً في دار عالمية

من جهة أخرى، نشر اثنان من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة كتاباً فى دار النشر العالمية (Springer Nature)، حيث قام كل من الدكتور محمود حامد المغربي، والدكتور رانيا نبيه الشاهيني، من قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، في كلية الصيدلة، جامعة المنصورة، بنشر كتاب في دار النشر العالمية، حيث جاء هذا الكتاب نتيجة التواصل والتعاون مع حوالي 40 باحثاً حول العالم ،من إسبانيا وفرنسا وأستراليا والهند وتايوان والمملكة العربية السعودية ومصر.

يأتي نشر هذا الكتاب متزامناً مع استعدادات مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ (COP-27) لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي ستنعقد في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر 2022، حيث يتعلق الكتاب بالكيمياء التحليلية الخضراء والحفاظ علي البيئة.