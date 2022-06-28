واشنطن بوست: 1 من كل 3 أشخاص في واشنطن يعاني من أجل الحصول على الطعام

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين يعيشون في منطقة واشنطن عانوا من أجل الحصول على الطعام العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد صدر الأسبوع الماضي من قبل بنك الطعام الخاص بالعاصمة لأسر على اختلافها تحتاج إلى المساعدة الغذائية.

وقدم تقرير بناء على مسح عشوائي لعينات لما يقرب من 4 آلاف شخص في جميع أنحاء المنطقة، توضيحًا أعمق لكيفية تغير تأثير الجوع منذ بداية جائحة فيروس كورونا في عام 2020، ووجد التقرير أن الأسر التي لديها أطفال وأسر غير بيضاء كانت تعاني كذلك، حيث يحتاجون بشكل خاص إلى المساعدات الغذائية، وحتى الأفراد الذين لديهم وظائف لا يزالون بدون وجبات.

ارتفاع الإيجارات والأجور غير التنافسية

وبشكل عام، يضع التقرير صورة لكيفية استمرار عوامل مثل ارتفاع الإيجارات والأجور غير التنافسية والانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ للبعض ساهم في تأجيج مشكلة الجوع، كما أوضحت رادها موثيه، رئيسة بنك الطعام ومديرته التنفيذية، وقالت مثياه: «يسلط التقرير الضوء على أننا بينما نتعافى من وباء كورونا، علينا أن نكون مجتمعا أكثر إنصافًا وشمولية، فقد احتاج واحد من كل ثلاثة من سكان منطقة العاصمة واشنطن إلى الدعم في العام الماضي للحصول على طعام جيد على مائدتهم، ولا توجد طريقة للالتفاف حول تلك المشكلة العميقة والتي تدعوا للذهول».

ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا

وتابعت الصحيفة أنه مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا وارتفاع تكاليف الطعام والبنزين وكل شيء تقريبًا، تظل العودة إلى الأوقات «العادية» بعيدًا عن متناول الأمريكيين الذين يعيشون على الراتب أو على مدخراتهم، وأضافت أن أسعار المواد الغذائية آخذ في الازدياد، وقال «فو»، الذي كان سائقًا لدار مزادات لمدة 17 عامًا حتى تم تسريحه في أبريل 2020، إن كل شيء تتزايد أسعاره، وبدون الإعانات لم أستطع تحمل المزيد ، لذلك لن أتمكن من تناول الكثير من الطعام.