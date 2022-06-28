«راضي» للمواطنين بشأن السلع الأساسية والاستراتيجية: الوضع مستقر ومطمئن

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الصوامع الجديدة التي أنشأتها الدولة المصرية أصبحت منتشرة بشكل متوازن على مستوى الجمهورية، جعل هناك وفرة من محاصيل القمح والأرز وغيرها من السلع والحبوب متواجدة حتى نهاية العام الجاري، موضحًا أنه تم ربط منظومة الصوامع والغلال بشكل واسع للغاية بشبكة طرق ومحاور تمتد تقريبًا 8 آلاف كيلو متر على مستوى الجمهورية، وهذا يُسهل دخولها للأسواق والمواطنين، وكذلك تم ربطها بالموانئ، وذلك تحسبًا لأي منتج يتم استيراده من الخارج بكميات كبيرة.

الإنتاج المحلي من القمح زاد بنسبة كبيرة

وأضاف «راضي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لولا تلك الجهود التي قامت بها الدولة لكنا الآن في وضع صعب للغاية، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ذكر في آخر مؤتمر له أن تلك المشروعات كانت ضرورية وتصب في صالح معيشة المواطنين، من ضمنها الأمن الغذائي، «لما بتضيف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في جنوب الوادي أو الدلتا الجديدة ونسبة كبيرة منها تنزرع قمح، زاد في مصر نسبة القمح الذي تم زرعه، صحيح لم نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح لكن نسبة الإنتاج المحلي زاد بنسبة كبيرة للغاية كمًا وجودة ونوعًا».

الوضع في مصر مطمئن ومستقر

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن تلك الجهود كانت لها مردود كبير واستطاعت مصر مقاومة الأزمات وصمود الاقتصاد المصري ويحقق معدلات نمو، بخلاف تأثر عدد من الدول العظمى بجائحة فيروس كورونا بشكل كبير، «الحمد لله إحنا معندناش أزمة، البيانات اللي بتطلع من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزراء تعكس الواقع بشفافية كاملة، وصورة واضحة تمامًا، القمح والسكر والزيوت والأرز كلها متوفرة وفيها مخزون كبير، صحيح إن الأزمة لو استمرت يضغط بشكل كبير على الدول وإمكانياتها، فالوضع في مصر مطمئن ومستقر».