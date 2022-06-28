متحدث «الرئاسة»: نجاحات الدولة السنوات الماضية مكنتها من التصدي للأزمات

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ملف الأمن الغذائي يُعد من الملفات الحساسة للغاية، كما أن المجهود الذي قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية جعل مصر تتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وكذلك الأزمة الروسية – الأوكرانية، موضحًا أنه لا يتحدث فقط عن الإصلاح الاقتصادي، بل يتحدث عن البنية التحتية وزيادة المسطحات الزراعية في مصر، فضلًا عن زيادة المسطحات الزراعية في مصر، وزيادة الإنتاج الزراعي وتنوعه، وجودة الزراعة نفسها، فضلًا عن جودة المياه والري وتبطين الترع.

إنشاء محطات التحلية والمعالجة وشبكات ري جديدة

وأضاف «راضي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا الأمر يُعد عملا ضخما للغاية في البنية الزراعية التي تمت في مصر على مستوى السنوات الماضية، مثل إنشاء محطات التحلية والمعالجة وشبكات ري جديدة، فضلًا عن الانتقال للري الحديث، وكل ذلك كان له مردود كبير للغاية في أن تصمد مصر وتستطيع أن تصمد، والاقتصاد المصري أيضًا يصمد في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في اجتماعات عديدة عن مشروع جارٍ تنفيذه مستهدف منه إضافة 2.5 مليون فدان زراعي على الأراضي في مصر.

الصوامع منتشرة على مستوى الجمهورية

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن تلك الأراضي إما ستكون في الدلتا الجديدة أو جنوب الضبعة أو جنوب الوادي «توشكى»، وكل ذلك يصب لصالح الأمن الغذائي وتوفير السلع، فضلًا عن توفير المحاصيل الأساسية والاستراتيجية التي يحتاجها المواطنون بجانب إنشاء عدد كبير من الصوامع، موضحًا أن الدولة استطاعت أن ترفع الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب والغلال الرئيسية من شهر فقط لـ 6 شهور، ويتم تخزينها بشكل آمن وبشكل صحي بعيدًا عن أي تلوث أو عوامل تعرية أو تعرضها للقوارض أو الحشرات، كما أن الصوامع منتشرة على مستوى الجمهورية.