«حراس الدين» في مرمي هجمات «واشنطن»: استهداف قيادي في الجماعة باليمن

أعلنت قيادة القوات المركزية الأمريكية، تنفيذ ضربة جوية في إدلب الواقعة في شمالي سوريا، مستهدفة أحد كبار قادة تنظيم «حراس الدين» المتشدد المتحالف مع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، يدعى «أبو حمزة اليمني».

اليمني كان مسافرًا بمفرده على دراجة نارية

وأوضحت القيادة الأمريكية، في بيان، أن اليمني كان مسافرًا بمفرده على دراجة نارية وقت الغارة، مضيفة أن المراجعة الأولية، أشارت إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وشددت القيادة، على أن عزل «اليمني»،سيعطل قدرة القاعدة على تنفيذ هجمات ضد المواطنين الأمريكيين وشركائنا.

وأشارت القيادة المركزية، إلى أن المسلحين المتحالفين مع «القاعدة» الإرهابي يتخذون سوريا كملاذ آمن للتنسيق مع فروعهم الخارجية والتخطيط لعمليات خارج سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال مصدر أمني لوكالة انباء «سبوتنيك» الروسية، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء هجوم نفذه مسلحون على منزل شمالي مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، فيما أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إلى إصابة امرأتين وطفل.

وقالت صفحة درعا لفرع حزب «البعث العربي الاشتراكي»، إن من بين القتلى الأمين السابق لفرع درعا في الحزب كمال العتمة، مشيرة إلى اقتحام عصابات إرهابية مسلحة منزل أحمد زكريا العتمة قرب دوار التحفة شمال الصنمين.

بدوره، انتقد نائب مندوب موسكو الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، تصرفات إسرائيل في سوريا، وقال في كلمة أمام «مجلس الأمن الدولي»، إن الإجراءات تتخذ بموافقة واشنطن وتعوق إمكانية إحياء السلام.

بوليانسكي: «موسكو» لا تعترف بسيادة إسرائيل على «الجولان المحتل»

وأضاف بوليانسكي، إن «موسكو» لا تعترف بسيادة إسرائيل على «مرتفعات الجولان المحتل»، مشيرا إلى مهاجمة سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي في 10 يونيو الجاري، للأراضي السورية وإلحاقه أضرارا جسيمة بـ«مطار دمشق الدولي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن الضربة الإسرائيلية، أدت إلى توقف جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك الرحلات الإنسانية، وتابع بوليانسكي قائلا، إن هناك شعور بأن هذه الإجراءات غير القانونية من جانب واحد يتم اتخاذها بموافقة صامتة من الولاياتت المتحدة الأمريكية، مما يعوق بشكل أساسي أي إمكانية لإحياء عملية السلام.