محمد دياب عن مسلسله العالمي «مون نايت»: عملت ديكورات في المجر شبه شوارع مصر

كشف المخرج السينمائي محمد دياب عن سبب عدم تصويره مسلسله الأخير في مصر، لافتًا إلى أن تأخير التصاريح هو السبب نظرًا لأن الشركة المنتجة حددت وقتا معينا لبداية تصوير مسلسل «مون نايت» moon knight، بينما كانت التصاريح ستستغرق بعض الوقت وأنهم قرروا بعدها تصوير العمل في المجر.

وأوضح المخرج العالمي محمد دياب خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن التصوير في مصر ليس من أولويات الاستديوهات العالمية، مشددًا على أن ذلك ليس تقليلًا من مصر ولكن توفيرًا للنفقات.

إنشاء ديكور يشبه الشوارع المصرية في المجر

وأشار دياب أنه كان يرغب في تصوير الفيلم الأخير له داخل الأراضي المصرية، وأنه استعاض عن ذلك بإنشاء ديكور يشبه الشوارع المصرية في المجر، لافتًا إلى أن فيلمه تكلف 160 مليون دولار.

وأكد أنه يتمنى توثيق الأماكن المصرية في أعماله الفنية ضاربًا المثل بموكب المومياوات والذي كان يتمنى عمل مشاهد أكشن به لتوثيقها عالميًا، مشيرًا إلى أن كعكة أماكن التصوير مقسمة بين الأردن والمغرب وتدخلت فيها السعودية مؤخرًا بقرار سياسي واضح لتسهيل التصوير داخل البلاد.