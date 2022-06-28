الإمارات تناقش قانون دور العبادة.. والكويت توقف إصدار سمات الدخول

شهد عدد من دول الخليج العربي، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها، مناقشة «المجلس الوطني الإماراتي»، اليوم الثلاثاء، قانون دور العبادة الموحد، فيما أعلنت الداخلية الكويتية، إيقاف إصدار سمات الدخول، العائلية والسياحية، حتى إشعار آخر

قانون دور العبادة الموحد يتكون من 18 مادة

ويناقش المجلس الوطني الإماراتي، في جلسته الـ15 من دور الانعقاد العادي الثالث، اليوم الثلاثاء، قانون دور العبادة الموحد، والذي يتكون من 18 مادة. وأوضح موقع «الإمارات اليوم»، أن المجلس سيناقش 3 مشروعات بقوانين اتحادية، منها قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.

أول تشريع اتحادي يتعامل مع مسألة تنظيم إنشاء دور العبادة لغير المسلمين

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس، ناعمة المنصوري، إن مشروع القانون هو أول تشريع اتحادي يتعامل مع مسألة تنظيم إنشاء دور العبادة لغير المسلمين، مضيفة أن مشروع القانون أكد على منظومة قيم التعايش والتسامح والسلام التي يعيشها مجتمع الإمارات.

وفي الكويت، أوقفت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، إصدار سمات الدخول، العائلية والسياحية، حتى إشعار آخر، نظرا لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مشروع ثقافي سعودي يهدف إلى تحويل «العلا» إلى وجهة للتراث العالمي

وفي السعودية، أطلقت السلطات، مشروعا ثقافيا جديدا يحمل اسم «وادي الفن»، الذي يهدف إلى تحويل محافظة العلا إلى وجهة للتراث العالمي، ضمن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إلى أن الهيئة الملكية للمحافظة أوضحت أن المشروع يمثل جزءا من مخطط «رحلة عبر الزمن» الذي أطلقه ولي العهد السعودي في عام 2021.

وفي الأردن، أعلن المركز الوطني للأمن، مقتل 12 شخصا وإصابة 260 آخرين، من بينهم أردنيون وأجانب، جراء انفجار صهريج يحتوي على غاز الكلورين في ميناء العقبة، مشيرا إلى عزل المنطقة المتأثرة من خلال فرض طوق بمسافة 500 متر، وإخلاء الشاطئ الجنوبي من المتواجدين.

من جانبه، قال رئيس وزراء البلاد، بشر الخصاونة إن الوضع في العقبة تحت السيطرة، مشيرا خلال ترؤسه اجتماعا في غرفة العمليات بالمحافظة، إلى تكليف وزير الصحة بوضع كل الإمكانات بتصرف المستشفيات الموجودة في المدينة للتعامل مع الحادثة.

تعامل 2500 ضابط وفرد و240 آلية متخصصة تابعة للأمن العام مع الحادث

وأوضح الأمن العام الأردني، أن 45 فردا أمنيا، والذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الأولى، أصيبوا بينهم 5 منهم لا زالوا قيد العلاج، وحالتهم متوسطة، مشيرا إلى تعامل 2500 ضابط وفرد و240 آلية متخصصة تابعة للأمن العام والدفاع المدني مع الحادث.

بدوره، قال مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، إن مخزونات الحبوب في ميناء العقبة سليمة، مضيفا إن عمليات التفريغ والتوزيع والتشويل متوقفة احترازيا.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس «التعاون لدول الخليج العربية»، الدكتور نايف الحجرف، عن خالص تعازيه للمملكة الأردنية الهاشمية في ضحايا ميناء العقبة، مؤكدا، وقوف المجلس مع الحكومة والشعب الأردني الشقيق، في هذه اللحظات العصيبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».