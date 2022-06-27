الأردن يفحص عينات من مخزون القمح في العقبة بعد حادث تسرب الغاز السام

طمأن مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، المهندس عماد الطراونة، الأردنيين على سلامة المخزون الموجود في العقبة من محصول القمح بعد حادث تسرب الغاز في الميناء اليوم، وذلك خلال تصريحات أدلى بها منذ قليل، كاشفا عن القيام بفحص عينات للتأكد احتياطيا من سلامتها.

وقال المسؤول الأردني، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، إن جميع الصوامع مصممة إنشائيا وهندسيا لمقاومة كل الظروف الخارجية من أشعة الشمس أو أي ظروف بيئية أو تسرب للغاز وهي محكمة الإغلاق في عملية التفريغ والتعبئة.

مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع: فحص عينات من القمح احتياطيا

أضاف المسؤول الأردني، أنه لا توجد بواخر على الرصيف لشركة الصوامع منذ الأول من يونيو، مشيرا إلى أن الرصيف فارغ والكميات المُخزنة من مادة القمح قليلة حوالي ثلاثة آلاف طن والشعير بحدود 30 ألف طن وهي في صوامع مُحكمة الإغلاق.

إيقاف العمل بعمليات تفريغ القمح بالأردن

وذكر أنه جرى احترازيا إيقاف العمل اليوم وغدا، لعمليات التفريغ والتوزيع والتشويل نهائيا، موضحا أنه سيتم أخذ عينات وفحصها مخبريا للتأكد من سلامة المخزون من باب التأكد تحسبا لكل الاحتياطات الاحترازية.

وقتل 11 شخصا في أحدث حصيلة بشأن ضحايا حادث ميناء العقبة بينما تقارب الإصابات نحو 300.

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