شاب ينهي حياته في القاهرة الجديدة: والده طرده من المنزل

أقدم شاب على القفز من الطابق الرابع في القاهرة الجديدة، لينهي حياته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما قررت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي شهد الواقعة، واستدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ بمصرع شاب

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بمصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنطقة التجمع الخامس، وبالانتقال عُثر على جثة شاب يدعى «ك م» 26 سنه، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وإصابته بكسور وتهشم في الجمجمة، وفي أماكن متفرقة من الجسم.

التحريات: لا شبهة جنائية

وكشفت التحريات أنه لا توجد شبهه جنائية في الواقعة، وأن الشاب قرر القفز من الطابق الرابع بعد طرده من المنزل بسبب مشاجرة مع والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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