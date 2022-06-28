مصرع شاب بطلق ناري بالصدر أثناء عبثه ببندقية آلية في سوهاج

لقى شاب عشريني مصرعه بالرصاص بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، حيث أصابته رصاصة أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارا من مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج يفيد وصول المدعو «أحمد ع ا ح» 19 عاما، طالب، ويقيم دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إلى المستشفى المركزي بدار السلام بسوهاج جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

شهادة أهل المجني عليه

وبسؤال أهله أفاد كل من والده المدعو «عبد الحفيظ ا ح ا» 72 عاما، مزارع، ويقيم بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، و«علاء م ا ح»، 29 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، و«أحمد م ا ح»، 19 عاما، طالب، ويقيم بذات الناحية بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وهما نجلا عمومة المجني عليه بأنه أثناء تواجد المذكور بأرضه الزراعية بذات الناحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج رفقة الثاني والثالث، وحال قيامه بالعبث بسلاح ناري خاصته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك وقد تم ضبط السلاح المستخدم بمحل الواقعة بإرشاد نجلي عمومة المتوفى وهو عبارة عن بندقية آلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.