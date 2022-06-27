التحريات تكشف تفاصيل واقعة سقوط شاب من أعلى برج شهير بالقاهرة

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة في واقعة سقوط شاب من الطابق الـ22 ببرج شهير بالعباسية بدائرة قسم شرطة الوايلي أن السبب هو اضطراب نفسي حاد كان يعاني منه الشاب.

تحريات النيابة

وأضافت التحريات أن الشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، مقيم بالمعادي ويعاني منذ فترة من اضطراب نفسي حاد ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وروى محمود حمدي، أحد شهود العيان، أن الشاب لحظة سقوطه على السيارة كان على قيد الحياة ولكن لم تمضِ سوى 10 دقائق حتى وافته المنية متأثراً بجراحه، وأن سقوط الشاب من أعلى البرج على السيارة أصدر صوت ضجيج لفت انتباه الكثيرين ليتجمع الناس حول السيارة ويجدوا شابًا غارقًا في دمائه ينازع الموت أعلى السيارة.

مشهد «بشع»

ويضيف الشاهد لـ«الوطن» أن هذا البرج يحتوي على الكثير من المحال والشركات، ويتجمع فيه عدد كبير من الشباب، وأن الروايات تعددت حول سبب سقوط الشاب، وكان مشهدًا «بشعًا» تمامًا، لم يستطع المتواجدون النظر إليه، وتم استخراج الشاب من السيارة بواسطة رجال الإسعاف، كما يوجد أجزاء من بقايا جسده بداخل السيارة التي تحطمت أمام البرج.

بداية الواقعة

كانت الساعة تشير إلى الثالثة عصر أمس الأحد، فور تلقي قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة العباسية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ليتبين العثور على جثة «أحمد. ع. ح»، 21 عامًا، من منطقة المعادي، مصابًا بكسر مضاعف بالقدمين، واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالجمجمة، وتوفي إثر إصابته.