ضبط صاحب ورشة بحوزته ربع كيلو هيروين بالغردقة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، برئاسة العقيد شهاب جابر رئيس مكتب مكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على صاحب ورشة سمكرة بالغردقة، بحوزته ربع كيلو هيروين قبل ترويجها على عملائه.

صاحب ورشة يتاجر في المخدرات بالغردقة

وردت معلومات للعقيد شهاب جابر، بأن صاحب ورشة بشارع السلام بالغردقة، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر من ضبطه وبحوزتة ربع كيلو هيروين، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط عاطل بحوزته 10 طرب حشيش

في واقعة أخرى، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر برئاسة العقيد شهاب جابر رئيس مكتب مكافحة المخدرات، قبل 24 ساعة، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته 10 طرب حشيش في منطقة الهضبة دائرة قسم أول جنوب مدينة الغردقة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.