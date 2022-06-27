طالبة حاسبات الغردقة تحصد ثالث العالم في مسابقة الروبوت

حققت «جهاد»، الطالبة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، فرع جامعة جنوب الوادي، المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الروبوت، بمشاركة 42 دولة حول العالم، بعدد 170 متسابقاً، ورفعت طالبة الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة اسم مصر عالياً في المسابقة العالمية، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى.

مسابقة الروبوت على مستوى العالم

وأشار الدكتور أسامة عمارة، وكيل كلية الحاسبات، إلى أن الطالبة «جهاد أحمد محمود»، الطالبة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، شاركت في مسابقة الروبوت على مستوى العالم Robocup asia pacific 2022، وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أن الطالبة نافست 170 متسابقاً في هذه البطولة، من 42 دولة، وحققت المركز الثالث باسم مصر، بعد المركز الثاني الذي كان من نصيب دولة سنغافورة، والمركز الأول الذي كان من نصيب دولة الصين، وأكد أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تدعم الطلاب على الارتقاء، وتدعم الطلاب الموهوبين، في إطار رؤية مصر بالاهتمام بمنظومة التعليم.

طالبة الغردقة الأولى على الجمهورية

وأشار الدكتور محفوظ عبد الستار، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤن فرع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن الطالبة «جهاد» تأهلت للمشاركة فى بطولة العالم، بعد حصولها على المركز الأول في تصفيات بطولة الجمهورية، التي أقيمت بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة على مدار يومي 24 و25 فبراير 2022، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.