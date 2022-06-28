3179 طالبا في سيناء يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية دون شكاوى

استأنف 3179 طالبا وطالبة بإدارات محافظة شمال سيناء الستة، امتحانات الثانوية العامة، في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب الامتحانات في 16 لجنة امتحانية بالشيخ زويد والعريش وبئر العبد ورفح ومناطق الوسط من سيناء.

الامتحانات تسير بشكل طبيعي دون شكاوى

وبدأت الامتحانات بشكل طبيعي بجميع اللجان، ولم يذكر في قسم الشكاوى أي من المشكلات التي تواجه الطلاب أو المراقبين.

بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن بعض اللجان مراقبة بالكاميرات، وذلك من خلال غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، منعا لمحاولات الغش التي قد تحدث، وأيضا تم منع دخول الهواتف إلى اللجان، أو تبادل المتعلقات الشخصية بين الطلاب.

وأضاف «رضوان»، في بيان، أن عدد طلاب إدارة العريش التعليمية 1976 طالبا وطالبة وعدد اللجان 7 لجان، وعدد طلاب إدارة بئر العبد التعليمية 717 طالبا وطالبة وعدد اللجان 5 لجان، وعدد طلاب إدارة الشيخ زويد التعليمية 260 طالبا وطالبة وعدد اللجان 2 لجنة، وعدد طلاب إدارة رفح التعليمية 164 طالبا وطالبة وعدد اللجان لجنة واحدة، وعدد طلاب إدارتى الحسنة ونخل 62 طالبا وطالبة وعدد اللجان لجنة واحدة

نقل طلاب وسط سيناء إلى مقار اللجان

وتم نقل الطلاب إلى مدارس الحسنة من نحل والمناطق الأخرى بوسط سيناء، بحافلات مجهزة من أجل رفع المشقة والمعاناة عن الطلاب من سكان المناطق الجبلية البعيدة والقرى النائية والتجمعات.

وفي الشيخ زويد، تم تخصيص حافلات لنقل الطلاب من العريش إلى لجان الامتحان بحي الكوثر بوسط المدينة، على أن يكون الحضور قبل الامتحان بساعة على الأقل ليتمكن الطلاب والمراقبون من الوصول قبل الموعد وعدم إضاعة الوقت.