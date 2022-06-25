هبوب رياح محملة بالأتربة بمدن وقرى شمال سيناء

هبت فجر اليوم رياح محملة بالأتربة على المناطق الصحراوية والساحلية بمدن وقرى شمال سيناء، وبدت الأوضاع المناخية متقلبة منذ ساعات الصباح الأولى، وهبت رياح متوسطة على جميع الأنحاء أدت إلى ارتفاع ألسنة البحر، وتقدم الأمواج باتجاه منطقة الكورنيش عدة أمتار.

تحذير من الدخول في المياه للسباحة بسبب الدوامات

وحذر محمد الجغنة أحد الصيادين في تصريح لـ«الوطن» الشباب والأهالى من الذين لا يجيدون السباحة الدخول الى المياه للسباحة، مؤكدا أن هناك دوامات تكاثرت مع هبوب الرياح والتقلبات المناخية المفاجئة التي حدثت فجر اليوم، ومن المتوقع أن تستمر حتى الغد.

وأضاف الجغنة أن الدوامات والتيارات المائية تسحب الأفراد الى العمق، وتشل حركة الذراعين إلى منطقة الغرق ويزيد عمق المياه فيها عن 4 أمتار، ويؤدى هذا الى الغرق

انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

وكان المرصد المناخى بمجلس مدينة العريش قد أعلن في بيان له أن درجات الحرارة وصلت الى 28 درجة مئوية،وذلك بعدما أنخفظت 5 درجات عن صباح أمس الجمعة

وأضاف المرصد المناخى أن هناك موجه من الرياح بين خفيفة ومتوسطة تضرب مدن وقرى المحافظة، وتزيد سرعة الرياح في المناطق الساحلية والصحراوية

ومن جهة أخرى أعلن مجلس مدينة العريش في بيان له أنه يتابع الأوضاع المناخية لحظة بلحظة، بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمديريات،موضحا أنه لحتى اللحظات لم تحدث أي من المشكلات التي قد تسببها الرياح.