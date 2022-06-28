الكرملين: لم نتفق مع رئيس بيلاورسيا على نقل صواريخ نووية إلى بلاده

أفاد موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل عنه منذ قليل، بأنّ الكرملين نفى أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفق مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على نقل صواريخ نووية إلى بيلاروسيا.

علاقات قوية بين روسيا وبيلاروسيا

ومن المعروف أنّ الرئيسين البيلاروسي والروسي، تجمعهم صلة صداقة وعلاقات قوية، حيث أعلنت بيلاروسيا من قبل، تأييدها للحرب الروسية في أوكرانيا، وأنّ من حق روسيا الدفاع عن أمنها القومي، ضد تدخلات وتوسع نفوذ حلف شمال الأطلسي «ناتو» بالقرب من أراضيها.

كما أنّ بيلاروسيا استضافت من قبل الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني من قبل، رغم أنّها لم تسفرعن أي تقدم.

الحرب الروسية الأوكرانية

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الخامس على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده عملية عسكرية بهدف حماية المدنيين في إقليم الدوناس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.